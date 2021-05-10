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Газета "Кишиневские новости"

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Как украинские артисты развлекают публику в Москве

Как украинские артисты развлекают публику в Москве
10 мая
20:31 2021
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Супруга бывшего депутата Верховной рады (ВР), а сейчас члена наблюдательного совета «Укрзализницы» Сергея Лещенко Анастасия Топольская, выступила в московском клубе «Мутабор», сообщает «Сегодня».

По этому поводу в Киеве случился скандал. Экс-депутат ВР считается человеком президента. Он известен также тем, что неустанно борется с «пятой колонной Москвы», регулярно изобличает «агентов Кремля». И тут супруга Лещенко отправилась петь в клуб «Мутабор» под псевдонимом Dj Nastia. Входной билет – 1800 рублей. Мероприятие позиционируется как вечеринка, на которой «можно делать все что угодно», но не мешать другим. Также на ней должны были соблюдаться правила «секс-позитива». По этому поводу депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко заявил: «Гастроли в стране-агрессоре сейчас – это гадское сладострастное обогащение грязных чудовищ! И никак иначе. И это касается в первую очередь чиновников и членов их семей… Это действительно безобразно, аморально – когда украинские артисты развлекают публику в Москве в то время, как Россия ведет кровопролитную войну против Украины».

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