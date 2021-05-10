В Одессе полиция возбудила уголовное дело в отношении горожанина, который на День победы вышел на улицу в пилотке, на которой была красная звезда с серпом и молотом, сообщает «Страна».

Мужчину задержали на территории 412 батареи, где демонстрируется техника, использовавшаяся во время Второй мировой войны. «По состоянию на 18:00 (9 мая, ред.) на территории государства состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тысячи человек. Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях. Большинство из них касалось использования запрещенной символики», – написано на официальном сайте украинской полиции. В Одессе было задержано пять человек, участвовавших в акции «Бессмертный полк».