На официальном сайте Пограничной службы Украины сообщается, что российские корабли «дерзко» мешали проведению украино-американских военно-морских учений.

Сторожевики проекта «Охотник» мешали маневрировать украинскому судну «Григорий Куропятников» и американскому «Hamilton». «По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе», – говорится в заявлении Погранслужбы. Маневры проходили в 100 морских милях от Одессы. В понедельник, 10 мая, корабль американской береговой охраны зашел в порт города.