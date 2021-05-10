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Газета "Кишиневские новости"

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Украина обвинила в «провокации» Военно-морские силы России

Украина обвинила в «провокации» Военно-морские силы России
10 мая
11:31 2021
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На официальном сайте Пограничной службы Украины сообщается, что российские корабли «дерзко» мешали проведению украино-американских военно-морских учений.

Сторожевики проекта «Охотник» мешали маневрировать украинскому судну «Григорий Куропятников» и американскому «Hamilton». «По плану совместных учений корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе», – говорится в заявлении Погранслужбы. Маневры проходили в 100 морских милях от Одессы. В понедельник, 10 мая, корабль американской береговой охраны зашел в порт города.

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