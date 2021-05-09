Обычно, когда мы смотрим дублированные фильмы, то обращаем внимание на то, артикуляция актеров не всегда совпадает с произносимыми словами. Британская компания «Flawless» разработала программу, с помощью которой можно устранить этот недостаток.

Искусственный интеллект способен проанализировать мимику актеров, движения их губ, и так изменить внешность, чтобы казалось, что фильм снят именно на языке дубляжа, и именно на нем изначально говорили персонажи картины. В программе используется принцип дипфейков – технологии замены отдельных элементов изображения на желаемые, сообщает УНИАН.