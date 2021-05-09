Понедельник, 10 мая 2021, 05:08

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Разработаны аккумуляторы, которые заряжаются за считанные секунды

Разработаны аккумуляторы, которые заряжаются за считанные секунды
09 мая
22:31 2021
Версия для печати

Каждый, кто пользуется гаджетами, знает, что используемые в них батареи со временем теряют свои качества, иногда способны перегреваться и даже воспламеняться. А чтобы зарядить их, надо потратить немало времени.  

Ученые Санкт-Петербургского университета разработали технологию изготовления аккумуляторов, которые способны заряжаться примерно в десять раз быстрее, чем традиционные, используемые сегодня. В основе их полимер синтезированный с применением комплекса никель-сален, который отличается стабильностью и эффективностью и не боится низких температур. 

Правда, пока емкость новых батарей примерно на треть меньше традиционных, литиево-ионных, но ученые работают над устранением этого недостатка, стремясь обеспечить при этом быстроту заряда, сообщает Science Alert.   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,720,00%
EUR21,55–0,08%
GBP24,86–0,09%
UAH0,640,00%
RON4,38–0,07%
RUB0,24–0,12%

Курсы валют в MDL на 10.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд