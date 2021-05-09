Каждый, кто пользуется гаджетами, знает, что используемые в них батареи со временем теряют свои качества, иногда способны перегреваться и даже воспламеняться. А чтобы зарядить их, надо потратить немало времени.

Ученые Санкт-Петербургского университета разработали технологию изготовления аккумуляторов, которые способны заряжаться примерно в десять раз быстрее, чем традиционные, используемые сегодня. В основе их полимер синтезированный с применением комплекса никель-сален, который отличается стабильностью и эффективностью и не боится низких температур.

Правда, пока емкость новых батарей примерно на треть меньше традиционных, литиево-ионных, но ученые работают над устранением этого недостатка, стремясь обеспечить при этом быстроту заряда, сообщает Science Alert.