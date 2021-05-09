Когда рана заживает, на ее месте на всю жизнь остается рубец. И это не только эстетический недостаток. Кожа рубца менее прочная и не такая подвижная, как на других участках тела. А если рубец образуется на голове, то на его месте возникает проплешина: волосы там не растут.

Исследователи Стэнфордского университета из США нашли способ добиться заживления без рубцов. Они сумели «прочитать» идущие от мозга к клеткам кожи физические и химические сигналы, запускающие процесс рубцевания. Ученым удалось перепрограммировать эти клетки так, чтобы рубцов при заживлении не оставалось.

Правда, пока эксперимент проведен только в лабораторных условиях на мышах, но результат оказался очень обнадеживающим: на месте ран не образовались рубцы и шрамы, после заживления поврежденная и неповрежденная кода выглядели одинаково.

Следующим этапом станет эксперимент на более толстокожих и крупных животных, например, на свиньях. А в перспективе ученые рассчитывают, что результаты их исследования позволят разработать средства против шрамов, сообщает «Stat News».