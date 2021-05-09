Воскресенье, 9 мая 2021, 20:22

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Искусственный интеллект научился различать эмоции животных

Искусственный интеллект научился различать эмоции животных
09 мая
18:21 2021
Версия для печати

Условия содержания скота очень важны для здоровья, а, значит, продуктивности животных. При этом показателем здоровья служит, в том числе, проявление эмоций. Исследователи Вагенингенского университета в Нидерландах разработали компьютерную систему, способную распознавать эмоции четвероногих.

Искусственный интеллект научили на базе анализа нескольких тысяч фотографий коров и свиней с ферм многих стран определять, что именно чувствуют животные в тот или иной момент – агрессию, спокойствие или ровное настроении. При этом за основу брали тринадцать признаков поведения, в том числе движения глаз и ушей. Эксперимент показал, что точность результатов, достигнутых искусственным интеллектом, составляет восемьдесят пять процентов. 

Пока система существует в виде опытного образца, но разработчики надеются, что через несколько лет ее можно будет широко внедрять. И тогда фермерам легче станет создавать такие условия, в которых скот будет испытывать положительные эмоции, а продуктивность его, соответственно, повысится, сообщает bioRxiv.     

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,800,00%
EUR21,650,00%
GBP24,88–0,08%
UAH0,65+0,74%
RON4,400,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 09.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд