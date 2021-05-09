Условия содержания скота очень важны для здоровья, а, значит, продуктивности животных. При этом показателем здоровья служит, в том числе, проявление эмоций. Исследователи Вагенингенского университета в Нидерландах разработали компьютерную систему, способную распознавать эмоции четвероногих.

Искусственный интеллект научили на базе анализа нескольких тысяч фотографий коров и свиней с ферм многих стран определять, что именно чувствуют животные в тот или иной момент – агрессию, спокойствие или ровное настроении. При этом за основу брали тринадцать признаков поведения, в том числе движения глаз и ушей. Эксперимент показал, что точность результатов, достигнутых искусственным интеллектом, составляет восемьдесят пять процентов.

Пока система существует в виде опытного образца, но разработчики надеются, что через несколько лет ее можно будет широко внедрять. И тогда фермерам легче станет создавать такие условия, в которых скот будет испытывать положительные эмоции, а продуктивность его, соответственно, повысится, сообщает bioRxiv.