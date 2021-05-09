Свыше десяти тысяч человек участвовали в Марше Победы, организованном в честь 9 Мая. Мероприятие началось с парада ретро автомобилей. Участники несли фотографии своих дедов, павших во время войны. Люди скандировали “Победа!” и “Молдова!”.

Во главе колонны шли лидер ПСРМ Игорь Додон и спикер парламента Зинаида Гречаный. В акции также принял участие посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.

«Мы победители в этой войне. Благодаря победе у нас есть возможность жить под ясным небом и думать о будущем. К счастью, мы победили и эту победу необходимо передать нашим потомкам»,- заявил Додон.

«9 Мая – это дар нам всем живым и святой долг каждого сохранять память о героизме тех, кто добыл Великую Победу. Обещаем сохранить вечную память, защитить ценности, за которые они воевали и передать следующим поколениям», – заявила Гречаный.