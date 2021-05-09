Энергозатраты на обеспечение нормальных условий труда на производстве составляют немалую часть себестоимости продукции. Стоимость энергии имеет тенденцию к возрастанию, в результате в целях экономии на предприятиях нередко сокращают использование производственных площадей.

Исследователи Томского политехнического института и Тюменского индустриального университета совместно разработали систему отопления производственных помещений, позволяющую как минимум в пять раз снизить затраты на эти цели. Для этого ученые предлагают использовать для обогрева не конвекторы, обогревающие весь объем помещений, даже если они используются лишь частично, а инфракрасные газовые излучатели. В этом случае обогрев происходит прицельно, конкретно тех участков цехов, где находятся рабочие места. А затем теплый воздух распространяется дальше по помещению. КПД использования таких излучателей оценивается в восемьдесят процентов. Расчетов эффективности подобных систем отопления до сих пор нет не только в России, но и за ее пределами.

По мнению исследователей, их предложение может найти применение на предприятиях самых разных профилей – в машино- и приборостроении, переработке нефти и газа, сообщает РИА «Новости».