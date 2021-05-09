Как-то вечером владелица ресторана в одном из индийских городов увидела, как бедно одетая женщина пыталась найти в мусорном контейнере остатки какой-нибудь еды. И тогда хозяйка бизнеса задумалась о том, что ей приходится ежедневно выбрасывать немало продуктов. Она решила найти им лучшее применение.

Теперь у входа в ресторан каждый день выставляется холодильник, из которого в определенные часы все нуждающиеся могут взять себе еду – совершенно бесплатно.

Клиенты ресторана отдали должное доброму начинанию. Теперь они оплачивают блюда, которые будут выставляться для тех, кто голоден, но на приобретение продуктов не располагает деньгами. Польза и бизнесу, и людям, которым трудно живется, сообщает g8ozd.ru.