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Газета "Кишиневские новости"

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В Индии хозяйка ресторана отдает излишки еды малоимущим

В Индии хозяйка ресторана отдает излишки еды малоимущим
09 мая
16:01 2021
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Как-то вечером владелица ресторана в одном из индийских городов увидела, как бедно одетая женщина пыталась найти в мусорном контейнере остатки какой-нибудь еды. И тогда хозяйка бизнеса задумалась о том, что ей приходится ежедневно выбрасывать немало продуктов. Она решила найти им лучшее применение.

Теперь у входа в ресторан каждый день выставляется холодильник, из которого в определенные часы все нуждающиеся могут взять себе еду – совершенно бесплатно.

Клиенты ресторана отдали должное доброму начинанию. Теперь они оплачивают блюда, которые будут выставляться для тех, кто голоден, но на приобретение продуктов не располагает деньгами. Польза и бизнесу, и людям, которым трудно живется, сообщает g8ozd.ru.

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