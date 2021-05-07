Лидер социалистов Игорь Додон заявил в ходе прямого эфира о том, что, по прогнозам специалистов в период, выбранный Санду для выборов, произойдет рост количества заражений и смертных случаев.

«Я продолжаю считать, что Майя Санду поспешила распустить парламент, создав проблему, которую, возможно, осознает в скором времени. Через несколько недель увеличится число случаев Covid, так считают специалисты. Хочу увидеть аргументы, когда граждане придут к администрации президента, чтобы напомнить Майе Санду, что каждый день в Молдове умирают 100-200 человек, а с начала избирательной компании, спровоцированной Майей Санду, умрут, например, 1000 или 2000 человек. Это будет на вашей совести и совести Домники Маноле. Будут бессрочные протесты», — сказал Додон.

Председатель ПСРМ подтвердил, что он сомневается в проведении выборов именно 11 июля. Ранее Додон заявил о том, что Санду может ввести чрезвычайное положение в связи с эпидемиологической обстановкой, что приведет к переносу даты выборов.