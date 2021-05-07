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Газета "Кишиневские новости"

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Кто пытается помешать расследовать похищение украинского судьи Чауша

Кто пытается помешать расследовать похищение украинского судьи Чауша
07 мая
11:31 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон назвал чушью, распространяемую в СМИ представителями ПДС информацию в связи с румынским экс-депутатом Ризей. Лидер социалистов убежден, что эти сообщения нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от случая с украинским судьей Чаушем. На следующей неделе парламентская комиссия будет готова представить доклад, в котором очень четко прослеживается вмешательство секретных служб Республики Молдова, а администрация президента Майи Санду была в курсе всего происходящего, предполагает Игорь Додон.

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