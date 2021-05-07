Председатель ПСРМ Игорь Додон назвал чушью, распространяемую в СМИ представителями ПДС информацию в связи с румынским экс-депутатом Ризей. Лидер социалистов убежден, что эти сообщения нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от случая с украинским судьей Чаушем. На следующей неделе парламентская комиссия будет готова представить доклад, в котором очень четко прослеживается вмешательство секретных служб Республики Молдова, а администрация президента Майи Санду была в курсе всего происходящего, предполагает Игорь Додон.