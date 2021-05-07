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Газета "Кишиневские новости"

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Белоруссия послала «Большую семерку» всем списком

Белоруссия послала «Большую семерку» всем списком
07 мая
11:21 2021
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МИД Белоруссии ответил на призыв стран «Большой семерки» провести новые президентские выборы, сообщает TUT.BY

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз охарактеризовал авторов инициативы как людей демонстрирующих «глубокое непонимание» того, что происходит в Белоруссии. «В качестве ликбеза авторам отмечаем, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права. Мы суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Для этого нам не нужны никакие призывы, понукания или указания извне», – заявил Глаз. Он также отметил, что все выборы в Белоруссии проходят под контролем международных наблюдателей. Если же кто-то из них не приехал, то это их проблема, а не Минска. В прошлом году, под предлогом того, что поздно получили приглашение, наблюдатели из ОБСЕ не приехали в Белоруссию.  

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