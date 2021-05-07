По завершению визита в Незалежную, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен рассказал об итогах встреч в Киеве в своем Twitter(е), сообщает «Страна».

«Продуктивное времяпровождение… с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился. США полны решимости перед лицом российской агрессии поддержать Украину в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего», – написал глава Госдепа. Он встречался также с премьер-министром, министром иностранных дел, депутатами Верховной Рады. Перед гостем украинские чиновники откровенно лебезили, за что получили похвалу и заверения в поддержке. Однако Блинкен указал на то, что Киеву все же необходимо интенсифицировать борьбу с коррупцией.