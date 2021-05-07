Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу на пресс-конференции объявил, что Бухарест поможет с вакцинацией не только Республике Молдова, но и Украине.

«На заседании правительства мы одобрили проект постановления, которым мы безвозмездно передаем еще 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca Молдове, и мы также подготовили документы для пожертвования 100 тысяч доз вакцины Украине», – заявил премьер. Также Бухарест предлагает Кишиневу покупать у него ежемесячно по 200 тысяч доз AstraZeneca по цене, согласованной с Евросоюзом. «Мы глубоко признательны Румынии за безграничную солидарность. Я от всего сердца благодарю президента Клауса Йоханниса, премьер-министра Флорина Кыцу, весь румынский народ за огромную помощь в эти сложные времена», – заявила президент Майя Санду.