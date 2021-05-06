Коллекторская фирма, которая официально декларирует убытки, оказалась в списке финансистов президентской кампании Майи Санду. Согласно отчету, представленному в ЦИК, накануне выборов главы государства в 2020 году компания «INTELLIGENCE ADVICE» SRL перечислила на счета кандидата Майи Санду 92 тыс. леев. Это произошло 21 августа.

Согласно отчету в налоговую инспекцию за 2019 год, фирма «INTELLIGENCE ADVICE» SRL отчиталась об убытках в 2500 леев, а по итогам соответствующего года накопила долги на 35 тыс. леев. Компания специализируется на выбивании долгов у граждан и в 2019 году там трудился только один сотрудник – администратор Андрей Чобану.

«INTELLIGENCE ADVICE» SRL учреждена Людмилой Чертан и Константином Киперь, которые являются акционерами в другой фирме – детективном агентстве «INTELLECT SECURITY» SRL. Эта компания также входит в список дарителей крупных сумм для Майи Санду – 13 августа с ее счетов были перечислены кандидату Санду 92 тыс. леев.