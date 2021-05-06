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Газета "Кишиневские новости"

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Украина должна отработать американскую помощь

Украина должна отработать американскую помощь
06 мая
12:16 2021
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Перед визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена Госдепартамент подготовил справку, в которой говорится, сколько Вашингтон потратил на поддержку Украины, сообщает «Страна».

За океаном особо подчеркнули, что Крым принадлежит Незалежной, как и Донбасс. Америка поддерживает Украину в ее противостоянии России. Попутно в Госдепе не преминули уточнить: с 2014 года Киеву было дано 4,6 миллиарда долларов. «Кроме того, мы предоставили три гарантии по суверенным займам на сумму 1 миллиард долларов США. Соединенные Штаты передали помощь в связи с COVID на сумму более 49 миллионов долларов, включая финансирование, направленное на здравоохранение и гуманитарные нужды. С 2014 года Соединенные Штаты выделили гуманитарным агентствам более 306 миллионов долларов на помощь лицам, перемещенным или иным образом пострадавшим от агрессивных действий России на востоке Украины и в Крыму», – отмечается в справке Госдепа. Более чем прозрачный намек на то, что деньги надо отрабатывать.  

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