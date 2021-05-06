Подразделение военного ведомства Республики Молдова принимает участие в учениях Dacia 21 Livex, которые проходят в Румынии.

Всего в маневрах задействовано 15 тысяч военнослужащих, из них 10 тысяч румынских. Остальные из Албании, Болгарии, США, Великобритании, Германии, Испании, Италии Латвии, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, Франции и Черногории. Отрабатываются боевые действия высокой интенсивности, с высадкой парашютного десанта, бомбометанием, преодолением водных преград. «Цель учений Dacia 21 Livex – подтвердить постоянную готовность структур НАТО и американского стратегического партнера к быстрому перемещению в Румынию значительных сил для защиты от любого агрессора», – сообщают организаторы учений.

По поводу отправки молдавских военных в Румынию, Партия коммунистов РМ выпустила специальное заявление. «Судя по публикациям в западной, прежде всего американской, а также румынской прессе, единственным государством, якобы угрожающим миру на земле, является Российская Федерация. Организаторы учений вслух об этом, разумеется, не говорят. Но у этого «условного противника» – хорошо узнаваемые черты государства, с которым у Молдовы заключен Договор о стратегическом партнерстве», – говорится в заявлении. Также в нем уточняется: из всех стран участвующих в учениях, 13 в середине прошлого века были союзниками фашистской Германии во Второй мировой войне, а потому они не могут научить наших военнослужащих побеждать.