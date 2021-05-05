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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 мая 241912 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 мая 241912 излечившихся
05 мая
19:16 2021
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На сегодняшний день в стране 241912 человек прошли лечение и 5892 умерли от инфекции COVID-19.    

На 5 мая в Молдове подтверждены 251820 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2161 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15427 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1632 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 194 в крайне тяжелом состоянии (27 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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