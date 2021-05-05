В ходе встречи 5 мая с президентом Белоруси Александром Лукашенко председатель ПСРМ Игорь Додон обсудил вопросы двусторонних отношений, отметив позитивную динамику развития торгово-экономических связей между нашими странами.

«Я со своей стороны выразил господину Лукашенко благодарность за активное участие белорусских предприятий в развитии транспорта и инфраструктуры нашей страны, в первую очередь Кишинева. Так, в столицу продолжают поступать новейшие троллейбусы белорусской сборки, а недавно завод-гигант МАЗ выиграл тендер на поставку Кишиневу 100 пассажирских автобусов», – отметил Игорь Додон.

Собеседники отдельно обсудили геополитическую ситуацию и попытки некоторых западных игроков подорвать безопасность и стабильность в нашем регионе.