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Газета "Кишиневские новости"

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Додон обсудил с Лукашенко геополитическую ситуацию в регионе

Додон обсудил с Лукашенко геополитическую ситуацию в регионе
05 мая
18:36 2021
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В ходе встречи 5 мая с президентом Белоруси Александром Лукашенко председатель ПСРМ Игорь Додон обсудил вопросы двусторонних отношений, отметив позитивную динамику развития торгово-экономических связей между нашими странами.

«Я со своей стороны выразил господину Лукашенко благодарность за активное участие белорусских предприятий в развитии транспорта и инфраструктуры нашей страны, в первую очередь Кишинева. Так, в столицу продолжают поступать новейшие троллейбусы белорусской сборки, а недавно завод-гигант МАЗ выиграл тендер на поставку Кишиневу 100 пассажирских автобусов», – отметил Игорь Додон.

Собеседники отдельно обсудили геополитическую ситуацию и попытки некоторых западных игроков подорвать безопасность и стабильность в нашем регионе.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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