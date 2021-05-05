5 мая лидер молдавских социалистов Игорь Додон провел неформальную встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

В этот же день, 5 мая в Минске началась встреча белорусских депутатов с представителями молдавского парламента во главе со спикером Гречаной.

Напомним, что председатель парламента РМ Зинаида Гречаный во главе официальной делегации 5-7 мая посещает с визитом Национальное собрание Республики Беларусь.

Цель визита – выявить возможности для развития парламентского, социально-экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества между нашими странами.

В ходе визита будет подписана Совместная декларация о сотрудничестве между Национальным собранием Республики Беларусь и Парламентом Республики Молдова.

Делегация встретится с представителями молдавской диаспоры в Республике Беларусь.

Молдавские депутаты примут участие в торжественной церемонии открытия в белорусской столице бюста Героя Советского Союза Иона Солтыса, уроженца Молдовы, павшего на территории Польши во время войны 1941-1945 годов.

Планируется посещение Минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества послуживших, а также размещение капсулы с землей в склепе Храма-памятника.