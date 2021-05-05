В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Кишиневе Чрезвычайная комиссия общественного здоровья муниципия приняла решение запретить посещение столичных кладбищ, включая те, что расположены в пригородах, в период со второго по десятое мая. За исполнением этого решения следят сотрудники правоохранительных органов, которые дежурят как у входов в некрополи, так и на внутренней территории.

Но традиция отмечать Родительский день посещением могил усопших очень сильна. И могут найтись граждане, которые решатся нарушить запрет. В столичной полиции сообщили, что таких людей ждет наказание – штрафы от двух до пяти тысяч леев. Это для физических лиц. Для юридических санкции еще жестче – от десяти до тридцати тысяч. Подобное наказание предусмотрено статьей 761 Кодекса о правонарушениях «Несоблюдение мер по предупреждению, профилактике и / или борьбе с эпидемическими заболеваниями», сообщает ZdG.