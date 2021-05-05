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Газета "Кишиневские новости"

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9 Мая в Кишинёве пройдут Марш Памяти и “Бессмертный полк”

9 Мая в Кишинёве пройдут Марш Памяти и “Бессмертный полк”
05 мая
16:01 2021
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Мероприятия состоятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. К участию в народном шествии приглашаются все желающие. Об этом на брифинге для прессы сообщили представители Национального координационного комитета “Победа”. Шествие начнётся в 10.00, участники пройдут маршем по главным улицам столицы к мемориалу “Вечность”, сообщает aif.md.

«Мы, комитет “Победа”, неравнодушные граждане нашей страны, которые стремятся сохранить историю подвига, считаем важным и необходимым отметить 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне достойно, как того заслуживает память героев. Поэтому 9 Мая мы единой колонной пройдём по улицам нашей столицы на мемориал воинской славы “Вечность”. Приглашаем принять участие в Марше Памяти все организации и структуры, всех, кому дорога память о Великой Отечественной войне», – сказал председатель Национального координационного комитета “Победа” Алексей Петрович. В свою очередь заместитель руководителя организации Борис Шаповалов подчеркнул, что шествие будет беспартийным.

«9 Мая приглашаем всех принять участие в Марше Победы. В 9.30 на ПВНС сбор и построение колонн, а в 10.00 начнётся шествие к мемориалу “Вечность”. Абсолютно уверен, что кишинёвцы, вне зависимости от политических предпочтений, национальной принадлежности, примут участие в нашей акции. Ждём всех в колонне «Бессмертного полка», – заявил он. Соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм будут обеспечивать “Волонтёры Победы”. Всем участникам шествия раздадут защитные маски.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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