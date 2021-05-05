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Газета "Кишиневские новости"

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Партия Майи Санду ежемесячно тратит 0,5 млн леев из госбюджета

05 мая
16:01 2021
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400 тыс. – на зарплаты, почти 200 тыс. леев – на СМИ! Как ПДС тратит деньги, получаемые из госбюджета.

Сотрудники партии «Действие и солидарность» (ПДС), основанной Майей Санду, получают ежемесячно почти по 10 тыс. леев. Таковы данные из отчета, предоставленного в ЦИК.

Ежемесячно ПДС получает в виде партийной субсидии 556 116 леев. Большая их часть уходит на зарплаты, СМИ и содержание офисов.

Так, в марте в штате партии числилось 43 сотрудника, а расходы на оплату труда составляли 306 118 леев, что равняется в среднем по 7 тыс. на человека. В том же месяце ПДС потратила на СМИ 150 тыс. леев. В феврале зарплаты ПДС были чуть больше: 38

сотрудников получили в общей сложности 406 232 леев или по 10,2 тыс. леев. На

СМИ партия Майи Санду потратила из госсубвенций 185 тыс. леев.

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