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Газета "Кишиневские новости"

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КС Молдовы потратит 1 млн на приобретение ковров, мебели и цветов

КС Молдовы потратит 1 млн на приобретение ковров, мебели и цветов
05 мая
15:06 2021
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В кризисный год Конституционный суд Молдовы не отказывается от роскошных закупок. Ведомство планирует потратить почти миллион леев на новую мебель, ноутбуки, цветы, автомобиль и ремонт.

Согласно плану закупок на 2021 год, опубликованном на официальном сайте суда, ведомство, после того как был куплен автомобиль «SKODA Superb Ambition», намерено приобрести новые компьютеры. Речь идет о ноутбуках, на которые выделено 200 тыс. леев.

В то же время Домника Маноле намерена обновить мебель, что обойдется в 90 тыс. леев, а еще 10 тыс. уйдет на новый ковер.

На продукты питания КС потратит 30 тыс. леев, а на цветы – 17 тыс. леев.

250 тыс. леев выделены на ремонт помещений. Всего в нынешнем году на содержание Конституционного суда будет потрачено 4,6 млн леев.

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