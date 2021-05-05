Уже две недели Майя Санду не промульгирует законопроект, который ограничивает рост цен на топливо.

Законодательная инициатива, призванная остановить рост цен на топливо, пылится на столе президента страны Майи Санду. 21 апреля парламент передал в администрацию президента законопроект, который позволяет Национальному агентству по регламентированию в энергетике лимитировать стоимость топлива. Одобренный в двух чтениях документ ждут граждане, однако глава государства его не промульгирует, хотя сегодня последний день для этого.

PUBLIKA.MD отмечает, что пресс-секретарь администрации президента

Лилиана Ангел заявила, что глава государства в ближайшие дни сформулирует свою

позицию. Между тем, цены на топливо вновь выросли, литр бензина стоит уже 1

евро.

Напомним, что согласно расследованию издания «Ziarul de Gardă», во время президентских выборов 2020 года администрация фирмы BEMOL финансировала кампанию Майи Санду. Уточним, что АЗС этого крупного игрока первыми накануне Пасхи подняли цены.