В президентской кампании 2020 года Партия «Действие и солидарность» Майи Санду

получила щедрые пожертвования от бывшего советника – демократа. Речь идет об Ионе

Цыцу – собственнике компании «JAVELIN» SA, занимающейся строительством.

Согласно отчетам ПДС, накануне выборов президента в 2020 году, фирма Цыцу перечислила на счета партии Майи Санду почти 4 тыс. евро. Деньги поступали в три этапа – 7 августа – 22,6 тыс. леев, спустя 11 дней – 26,76 тыс. леев, а 13 октября -23,6 тыс. леев.

Уточним, что Ион Цыцу входил в команду ДПМ, когда партию возглавлял Влад Плахотнюк. Цыцу являлся районным советником в Унгенском районе до октября 2019 года. Имя

бизнесмена фигурирует в расследовании RISE Moldova “Демократические интересы и имущество мэра Унген». Тогда журналисты сообщили, что фирма Цыцу выигрывает

большую часть тендеров в районе.

«Javelin» S.A. – фирма советника Иона Цыцу, который в 2015-2016 гг выиграл тендеры в Унгенском районе на сумму 7 млн леев. Свыше миллиона из этой суммы были переведены мэрией на счета фирмы, которой руководил Александру Амброс. Деньги выделена за ремонтные работы улиц и модернизацию детсада в Унгенах. Цыку является членом ДПМ и в 2015 году был одним из победителей конкурса «Бизнесмен года», организованном районным советом Унген, отмечается в расследовании.

Цыцу был замешан еще в одном скандале. В 2018 году блогер Еуджен Лукьянюк сообщил,

что супруга советника – Валентина Цыцу – назначена директором медицинского

колледжа без проведения конкурса.