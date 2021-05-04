Известный румынский бизнесмен Джиджи Бекали закупил в России большую партию противовирусного препарата «Арбидол». Однако лекарство застряло на таможне. Теперь уже бывший министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску отказывался дать разрешение на ввоз лекарства в страну, сообщает rtnews.ro.

Фура простояла на границе около полугода. Бизнесмен понес серьезные убытки. По правилам, партию медикаментов следовало вернуть в Россию. Однако Бекали поступил по-иному. Он отправил все лекарства в Молдову для передачи в больницы нашей республики для использования в лечении коронавируса. Как сказалась на качестве препарата столь длительное пребывание на таможне не сообщается. Между тем, румынские журналисты пишут, что официальный Бухарест направил в Молдову экспериментальное лекарство от Covid, которое некоторые больницы в Румынии отказывались использовать. Более того, в СМИ говорится о том, что якобы примерно в то же время в Молдове был зафиксирован первый смертельный случай после вакцинации.