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Газета "Кишиневские новости"

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Российский препарат «Арбидол» ехал в Румынию, а попал в Молдову

Российский препарат «Арбидол» ехал в Румынию, а попал в Молдову
04 мая
22:56 2021
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Известный румынский бизнесмен Джиджи Бекали закупил в России большую партию противовирусного препарата «Арбидол». Однако лекарство застряло на таможне. Теперь уже бывший министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску отказывался дать разрешение на ввоз лекарства в страну, сообщает rtnews.ro.  

Фура простояла на границе около полугода. Бизнесмен понес серьезные убытки. По правилам, партию медикаментов следовало вернуть в Россию. Однако Бекали поступил по-иному. Он отправил все лекарства в Молдову для передачи в больницы нашей республики для использования в лечении коронавируса. Как сказалась на качестве препарата столь длительное пребывание на таможне не сообщается. Между тем, румынские журналисты пишут, что официальный Бухарест направил в Молдову экспериментальное лекарство от Covid, которое некоторые больницы в Румынии отказывались использовать. Более того, в СМИ говорится о том, что якобы примерно в то же время в Молдове был зафиксирован первый смертельный случай после вакцинации.

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