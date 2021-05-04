Перед похищением бывшего украинского судьи Чауса за ним следили не меньше 10 человек. Эти лица начали прибывать в Молдову из Украины как минумум за 19 дней до изчезновения Николая Чауса. В своем новом расследовании журналисты RISE Moldova сообщают, что пятеро из участников использовали поддельные документы.

«Участники группировки, граждане Украины, прибыли в Молдову микроавтобусами регулярных рейсов, или пересекая границу в пешем порядке. Они не приехали вместе, не заселились в одном месте и не уехали в одно и то же время. Все меры предосторожности имели одну цель – похитить и вывезти из Молдовы Николая Чауса», – пишут расследователи.

Из материалов следствия, которые оказались в распоряжении журналистов, известно, что в похищении были задействованы три автомобиля – микроавтобус «Ford», седан «Mercedes Benz» и джип «Toyota». Машина японской марки принадлежит украинскому посольству, а за рулем находился военный атташе Сергей Сметанюк. Его пассажирами были двое участников похищения.

Напомним, что судья Чаус был похищен в центре Кишинева 3 апреля. Его переправили в соседнюю страну в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами, принадлежащего посольству Украины в Кишиневе. По одной из версий, речь идет о спецоперации секретных служб Украины, проведенной после договоренностей между президентом Молдовы Майей Санду и ее украинским коллегой Владимиром Зеленским.