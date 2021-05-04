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Газета "Кишиневские новости"

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Где украинские спецслужбы могут удерживать бывшего судью Чауса

Где украинские спецслужбы могут удерживать бывшего судью Чауса
04 мая
16:56 2021
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Один из вариантов ответа на этот вопрос дал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев. Он написал на своей странице в социальной сети Facebook, что Чауса могли спрятать на одном из объектов военного ведомства под Киевом.

По словам нардепа, сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые якобы выкрали Чауса с территории Молдовы, держат судью на закрытом объекте военного ведомства в Киевской области, в районе села Хотяновка, пишет агентство Regnum.

Арьев добавил, что Чаус не шёл на сотрудничество с представителями спецслужбы, и поэтому его было решено легализовать.

«План нарисовали следующий: выбросить Чауса на границе с Приднестровьем или админгранице с Крымом и задействовать для этого пограничников, которые должны его задержать», — сказал депутат.

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