Один из вариантов ответа на этот вопрос дал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев. Он написал на своей странице в социальной сети Facebook, что Чауса могли спрятать на одном из объектов военного ведомства под Киевом.

По словам нардепа, сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые якобы выкрали Чауса с территории Молдовы, держат судью на закрытом объекте военного ведомства в Киевской области, в районе села Хотяновка, пишет агентство Regnum.

Арьев добавил, что Чаус не шёл на сотрудничество с представителями спецслужбы, и поэтому его было решено легализовать.

«План нарисовали следующий: выбросить Чауса на границе с Приднестровьем или админгранице с Крымом и задействовать для этого пограничников, которые должны его задержать», — сказал депутат.