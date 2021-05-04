Специалисты российского Севастопольского университета разработали технологию изготовления высокоэффективных удобрений из любых органических отходов. В частности, в качестве сырья использовали отходы винодельческого производства.

Для использования в виде удобрения в том виде, в каком они образуются, эти отходы непригодны, поскольку содержат вредные для почвы микроорганизмы. А разработанная учеными установка обеззараживает сырье и измельчает его до консистенции, позволяющей непосредственно попасть в клетки растений. Удобрение вносится в жидком виде.

Новинка с успехом прошла испытания на всемирно известном виноградарском предприятии «Магарач». Двукратное внесение полученного по такой технологии удобрения позволило получить на пятнадцать процентов больше урожая винограда, при этом качество ягод было выше. Увеличилась, по наблюдениям аграриев, и устойчивость растений к болезням.

Как считают разработчики, такие органически удобрения найдут применение не только в виноградарстве, но и при выращивании овощей. Технология уже запатентована, а недостатка в сырье не имеется, поскольку на винодельческих предприятиях скопилось большое количество отходов, сообщает sevsu.ru.