В преддверии Дня Победы представители унионистских сил в очередной раз “отличились” скандальными заявлениями. Так, лидер Партии национального единства Октавиан Цыку недоволен ремонтом мемориала воинской славы “Вечность” в Кишинёве, сообщает aif.md/. Цыку считает, что работы нужно остановить, а деньги – направить на проведение досрочных парламентских выборов. Примечательно, что ранее “ненужным” ремонт мемориала называла и Майя Санду.

«Смотрите, что они делают – ремонтируют советский мемориал! Если нет денег на выборы, зачем восстанавливать мемориал лжи, мемориал, который не представляет сути нашей истории?» – заявил Цыку в прямой трансляции в соцсети. Стоит отметить, что ранее и Майя Санду назвала “ненужным” ремонт Мемориала воинской славы “Вечность” в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В рамках передачи на одном из частных телеканалов Санду открыто заявила, что не считает память о героях приоритетом. А ранее она и вовсе сказала, что не считает молдавский народ победителем в ВОВ. Напомним, что досрочные выборы, на которых настояла Майя Санду, будут стоить нашей стране 125 млн леев. Денег на это в бюджете не предусмотрено.