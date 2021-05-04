Миллионер из администрации президента Андрей Спыну взял отпуск для подготовки к выборам. Об этом сообщил сам генеральный секретарь администрации президента на своей странице в фейсбуке.

Напомним, что Спыну начал свою карьеру в ЛДПМ Влада Филата. После запуска проекта Майи Санду он, как и множество членом ЛДПМ, вступил в ПДС.

Спыну является героем многочисленных журналистских расследований после того как стало известно, что к 34 годам молодой человек успел накопить многомиллионное состояние, стать владельцем трех офшорных компаний, роскошного дома и многочисленных земельных участков.

Так, в декабре 2019 года Сыну сообщал, что владеет двумя автомобилями: VW Tiguan 2009 г. и Audi Q5 2014 года. А в начале 2021 года из документов исчезает машина 2009 года и появляется новый VW Tiguan, уже 2019 года, приобретенный в избирательный год за 27 тыс. долларов США. В декларации указано, что Спыну продал старый автомобиль.

Еще одна покупка семьи Спыну в кризисный год – земельный участок в 30 соток, за который заплачено 152 712 леев (7,6 тыс. евро). Отметим, что у Спыну таковых еще 5. Они были приобретены в период 2017-2018 гг.

Чиновник указал наличие 8 банковских счетов, на которых насчитывается 614 долларов США, 10 687 евро и 37 357 леев (всего 261 535 леев). В конце 2019 года Спыну располагал всего 6 счетами.

После появления в СМИ информации об офшорных компаниях Спыну в Китае, Великобритании и США, советник Майи Санду расширяет свой бизнес – в сентябре 2020 года, накануне президентских выборов, его супруга – Ирина Спыну – открывает салон красоты с юридическим адресом в одной из самых престижных зон Кишинева на переулке Ольги Врабие, 2.

Состояние Спыну увеличилось и в части доходов. В конце декабря 2019 года он задекларировал: 2 118 600 леев – выплаты от «OneTwoStart Ltd», 227 695,18 леев – зарплата в «Traduno Technologies» SRL, 52 914.57 евро – дивиденды от «Wupp Ltd», 89 602,90 леев – зарплата в Госканцелярии.

Однако в феврале 2021 года Спыну указал в декларации, что в течение 2019 года дивиденды от компании «Wupp Ltd» составили 60902.57 евро, то есть на 8 тыс. больше.

Напомним, что состояние Спыну стало предметом множества журналистских расследований. В СМИ было опубликовано видео его роскошного дома стоимостью в миллионы леев.

Компании, принадлежащие Спыну, стали предметом расследования «RISE Moldova» в материале «Секретарь офшоров». Журналисты выяснили, что в 2015-2016 г.г. у него была несовместимость должностей. Будучи зам. министра молодежи и спорта, он также администрировал деятельность нескольких компаний, которые за последние годы принесли ему 8 млн леев дохода. В 2015 году, благодаря участию в команде Филата, он избежал наказания. Точно так же в 2021 году подпеченого Майи Санду отказался проверять Национальный орган по неподкупности.

Примечательно, что и свою нынешнюю должность Спыну занял с нарушением законодательства – Майя Санду назначила его на пост генерального секретаря администрации президента без проведения обязательного конкурса.