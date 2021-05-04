Один из таксистов в Великобритании позаботился о том, чтобы его пассажиры совмещали в поездке приятное с полезным. Он предлагает своеобразное меню – программу на выбор. Можно слушать анекдоты, которые рассказывает водитель. Можно петь караоке, пускать мыльные пузыри, просто беседовать на нейтральные темы, можно рассказать водителю о своих проблемах, а он внимательно выслушает. Можно расспросить водителя о его водительском стаже и давности работы в такси, и не возбраняется даже не сдерживать рвоту, если пассажир пьян. И, в конце концов, можно вообще не обращать внимания на предложенные варианты и просто всю дорогу сохранять молчание.

Потенциальным пассажирам идея таксиста понравилась. По крайней мере, в социальных сетях появились тысячи одобрительных комментариев, сообщает «Фокус».