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Газета "Кишиневские новости"

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Британский таксист предложил пассажирам «меню поездки»

Британский таксист предложил пассажирам «меню поездки»
04 мая
12:36 2021
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Один из таксистов в Великобритании позаботился о том, чтобы его пассажиры совмещали в поездке приятное с полезным. Он предлагает своеобразное меню – программу на выбор. Можно слушать анекдоты, которые рассказывает водитель. Можно петь караоке, пускать мыльные пузыри, просто беседовать на нейтральные темы, можно рассказать водителю о своих проблемах, а он внимательно выслушает. Можно расспросить водителя о его водительском стаже и давности работы в такси, и не возбраняется даже не сдерживать рвоту, если пассажир пьян. И, в конце концов, можно вообще не обращать внимания на предложенные варианты и просто всю дорогу сохранять молчание.

Потенциальным пассажирам идея таксиста понравилась. По крайней мере, в социальных сетях появились тысячи одобрительных комментариев, сообщает «Фокус».   

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