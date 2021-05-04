Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый объявил, что с политформированием «Родина» он создает в предверии парламентских выборов избирательный блок.

Соответствующие документы политик отнес в Центральную избирательную комиссию, сообщает tv8.md. «Будет зарегистрировано несколько блоков, чтобы ввести граждан в заблуждение. Чтобы избежать проблем, мы с коллегами решили назвать наш блок «Ренато Усатый». Не будет путаницы. Это будет очень грязная кампания», – уточнил председатель «Нашей партии». В Республике Молдова уже есть партия, названная в честь ее председателя – ШОР. Теперь будет и избирательный блок имени себя любимого. Кстати, о «Родине». Формально ее возглавляет бывший посол в Румынии Эмилиан Чобу. Создано было политформирование 12 сентября 2014 года под Ренато Усатого. Он возглавлял список кандидатов в депутаты от этой партии, но ее отстранили от выборов. С тех пор «Родина» не проявляла заметной активности. Но на носу выборы, и было принято решение реанимировать формирование в надежде, что избирательный блок «Ренато Усатый» будет более звучным для голосующих, чем просто «Наша партия».