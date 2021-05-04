Вторник, 4 мая 2021, 19:57

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове появится «Усатый» блок

В Молдове появится «Усатый» блок
04 мая
12:11 2021
Версия для печати

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый объявил, что с политформированием «Родина» он создает в предверии парламентских выборов избирательный блок.

Соответствующие документы политик отнес в Центральную избирательную комиссию, сообщает tv8.md. «Будет зарегистрировано несколько блоков, чтобы ввести граждан в заблуждение. Чтобы избежать проблем, мы с коллегами решили назвать наш блок «Ренато Усатый». Не будет путаницы. Это будет очень грязная кампания», – уточнил председатель «Нашей партии». В Республике Молдова уже есть партия, названная в честь ее председателя – ШОР. Теперь будет и избирательный блок имени себя любимого. Кстати, о «Родине». Формально ее возглавляет бывший посол в Румынии Эмилиан Чобу. Создано было политформирование 12 сентября 2014 года под Ренато Усатого. Он возглавлял список кандидатов в депутаты от этой партии, но ее отстранили от выборов. С тех пор «Родина» не проявляла заметной активности. Но на носу выборы, и было принято решение реанимировать формирование в надежде, что избирательный блок «Ренато Усатый» будет более звучным для голосующих, чем просто «Наша партия».  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,75+0,31%
EUR21,33–0,05%
GBP24,62+0,08%
UAH0,64+0,33%
RON4,33–0,09%
RUB0,24+0,13%

Курсы валют в MDL на 04.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд