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Газета "Кишиневские новости"

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Цырдя: Все директора НАРЭ – партнеры Майи Санду и ее бывшие партийцы

Цырдя: Все директора НАРЭ – партнеры Майи Санду и ее бывшие партийцы
04 мая
12:01 2021
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Политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя нашел объяснение повышению цен на энергоресурсы, напомнив три важных момента:

1. Все главы НАРЭ – партнеры Майи Санду и ее бывшие партийцы.

2. Санду не потребовала их отставки, не вызвала на ковер. И они, как и судьи КС, не подали в отставку, несмотря на вотум недоверия парламента! Почему? Да потому что у них, как и у судей КС, крыша самого президента!

3. Компания Бемол щедро финансировала президентские выборы Санду в 2020 году!

4. Люба Шова, судья КС, которую выдвинула Майя Санду, является акционером компании TIREX-PETROL” SA.

«У вас есть еще вопросы, почему растут цена на ГСМ? Мы думаем, все и так ясно!», – констатирует Богдан Цырдя.

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