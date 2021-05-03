На сегодняшний день в стране 241216 человек прошли лечение и 5850 умерли от инфекции COVID-19.

На 3 мая в Молдове подтверждены 251378 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2438 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15954 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1670 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 199 в крайне тяжелом состоянии (28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).