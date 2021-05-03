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Газета "Кишиневские новости"

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Патриарх молдавского истеблишмента Дьяков устал от политики

Патриарх молдавского истеблишмента Дьяков устал от политики
03 мая
20:51 2021
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Почетный председатель Демпартии, ее основатель, Дмитрий Дьяков в интервью порталу Unimedia заявил, что хотел бы отправиться на заслуженный отдых.

«Я очень серьезно задумываюсь об этом. Коллеги просят остаться, возродить партию, а потом уже думать об уходе. У меня нет проблем с тем, чтобы отойти в сторону. Важно то, чего мы достигли», – заявил Дьяков. Он традиционно, отметил, что демократы выступают против некоего геополитического выбора. По его мнению, Кишиневу необходимо дружить и с востоком, и с западом. Почетный председатель ДПМ окончил факультет журналистики Белорусского университета имени Владимира Ильича Ленина в 1974 году. Был корреспондентом Комсомольской правды в МССР. В 1994-м избран в парламент РМ от Аграрно-демократической партии. Считается патриархом молдавской политики.  

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