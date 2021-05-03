Бывшего депутата румынского парламента Кристиана Ризю выпустили в Кишиневе на свободу, сообщает realitatea.net.

Беглеца обвиняют в вымогательстве у некого предпринимателя 300 тысяч евро. Суд в Бухаресте решил отправить Ризю за решетку на четыре года и восемь месяцев. Однако бывший депутат перебрался через Прут, и даже получил молдавское гражданство. При этом он не сообщил о возбужденном против него уголовном деле, что послужило основанием для отзыва гражданства РМ в ноябре 2020года и последующего его ареста. Бывшего народного избранника из Румынии даже объявили в международный розыск. Пытаясь избежать наказания, он решил придать делу политический окрас, заявив, что за его арестом стоят Игорь Додон и Влад Плахотнюк. Впрочем, версия эта явно шита белыми нитками и вряд ли кого-нибудь убедит. Да и зачем он вдруг понадобился бывшему молдавскому президенту, или беглому олигарху, румынский политик внятно так и не объяснил. Скорее всего, Ризя банально рассчитывает на милость со стороны нового президента Санду.