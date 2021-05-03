Национальная Служба Здравоохранения (НСЗ) Англии призвала руководство Instagram удалить все аккаунты, связанные с продажей опасных лекарственных препаратов. Об этом сообщает ВВС.

Представители НСЗ опубликовали открытое письмо к руководству социальной сети Instagram, где выразили свою озабоченность продажей на платформе средства апетамин, стимулирующего желание есть. Средство способствует набору веса и запрещено в Англии. По заявлению представителей НСЗ, апетамин негативно влияет на физическое и психическое здоровье человека, его употребляющего. Врачи считают, что использование стимуляторов аппетита без предварительного назначения может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Несмотря на это, многие популярные инфлюенсеры активно рекламируют препараты подобного свойства, апетамин в частности, и продают их. Представители Instagram заявили, что продажа не одобренных медикаментов на платформе «строго запрещена».