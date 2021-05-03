В понедельник, 3 мая, начинается судебное разбирательство между компаниями Apple и Epic Games, пишет ВВС.

Стартовало самое важное судебное разбирательство за всю историю корпорации Apple. Компания-разработчик компьютерных игр Epic Games оформила исковое заявление длиной в 65 страниц после того, как их «выкинули» из магазина приложений App Store. Конфликт начался с того, что Epic Games разработали внутреигровую оплату для своего самого популярного приложения Fornite, что позволяло обходить 30% налог, который Apple налагает на все приложения, размещенные в App Store. Разумеется, корпорация не стала терпеть такого наглого воровства и убрала из своего магазина продукцию Epic Games. По заявлению представителей игровой компании, процент, налагаемый Apple на возможность быть в их магазине, безосновательно высок. Глава корпорации Apple Тим Кук будет давать показания в суде. По результатам разбирательства станет ясно, что ждет App Store, который на сегодняшний момент приносит существенную прибыль всей корпорации.