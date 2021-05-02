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Газета "Кишиневские новости"

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Украина встала на защиту «демократического мира»

Украина встала на защиту «демократического мира»
02 мая
18:11 2021
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Официальный Киев осудил Москву за то, что она ввела санкции в отношении нескольких еврочиновников, сообщает издание «Сегодня».

В коммюнике МИДа говорится: «Украина выражает солидарность с восемью гражданами Европейского союза, которым Российская федерация безосновательно запретила въезд на территорию России». По мнению представителей внешнеполитического ведомства Кремль «продолжает вести гибридную агрессию против демократического мира». Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил решение Москвы. «Действия России не помешают ЕС продолжать отстаивать права человека, демократию и международное право, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека» – заявил чиновник. Санкции Москвы – ответ на ограничения в передвижении, введенные Брюсселем в марте в отношении российских высокопоставленных лиц.  

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