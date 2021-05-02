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Газета "Кишиневские новости"

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В Польше отметят годовщину первой Конституции

В Польше отметят годовщину первой Конституции
02 мая
18:11 2021
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В стране отметили очередную годовщину вступления в Европейский союз, сообщает «Польское радио».

По этому случаю президент Анджей Дуда написал в социальных сетях: «В течение 17 лет Польша участвует в работе ЕС. Я призываю прилагать все усилия для обеспечения хорошего будущего Европы свободных народов и равных государств. О том, как это сделать, я буду беседовать в Королевском замке в Варшаве с президентами четырех государств региона (Литва, Латвия, Эстония, Украина, ред.) 3 мая – в 230-ю годовщину принятия первой польской Конституции». В 2004 году 1 мая в ЕС вошли помимо Польши: Чехия, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Кипр, Мальта, Словения и Словакия. Польша также стала второй страной в мире после США, в которой была принята Конституция.

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