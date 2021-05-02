В интервью «Радио свобода» глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен более жестко реагировать на российскую «паспортизацию» жителей Донбасса.

«Я никого не обвиняю, такова жизнь. Но наши друзья и партнеры не отнеслись к этому с должной серьезностью, когда население оккупированных территорий только начали вынуждать чуть ли не силой получать гражданство РФ. В свою очередь, Россия почувствовала, что ей сходит это с рук, поставила там «конвейер» по раздаче своих паспортов», – пожаловался Кулеба. По некоторым данным свыше 400 тысяч жителей востока Украины получили российские документы. Министр опасается, что при наведении конституционного порядка на Донбассе, Россия может взять под защиту своих граждан, а это приведет к полномасштабной войне.