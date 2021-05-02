Воскресенье, 2 мая 2021, 18:58

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Россия готова защитить своих граждан в украинском Донбассе

02 мая
18:06 2021
Версия для печати

В интервью «Радио свобода» глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен более жестко реагировать на российскую «паспортизацию» жителей Донбасса.

«Я никого не обвиняю, такова жизнь. Но наши друзья и партнеры не отнеслись к этому с должной серьезностью, когда население оккупированных территорий только начали вынуждать чуть ли не силой получать гражданство РФ. В свою очередь, Россия почувствовала, что ей сходит это с рук, поставила там «конвейер» по раздаче своих паспортов», – пожаловался Кулеба. По некоторым данным свыше 400 тысяч жителей востока Украины получили российские документы. Министр опасается, что при наведении конституционного порядка на Донбассе, Россия может взять под защиту своих граждан, а это приведет к полномасштабной войне.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,800,00%
EUR21,390,00%
GBP24,590,00%
UAH0,640,00%
RON4,340,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 02.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд