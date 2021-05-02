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Газета "Кишиневские новости"

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Дипломаты в Молдове готовятся к досрочным выборам

Дипломаты в Молдове готовятся к досрочным выборам
02 мая
17:36 2021
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Сотрудники Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) провели видеоконференцию с участием глав дипломатических представительств, сообщает МОЛДПРЕС.

Темой разговора стала подготовка к предстоящим 11 июля досрочным парламентским выборам. В МИДЕИ идут консультации с молдавскими гастарбайтерами с целью определиться с местом размещения избирательных участков. Также сотрудники дипломатических представительств должны подготовить данные о числе проживающих в их регионе потенциальных избирателей. Молдавские граждане имеют возможность предварительной регистрации в посольствах и консульствах. МИДЕИ рекомендует людям, проживающим за рубежом, ознакомиться с информацией о конкурентах участвующих в выборах на сайте Центральной избирательной комиссии www.cec.md. Ранее в ЦИКе определились с тем, во сколько обойдется избирательная кампания – 125 миллионов леев.

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