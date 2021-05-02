Иосиф Сталин – индийский политик побеждает на выборах в штате Тамилнад, это на самом юге страны, сообщает The Daili Mail.

Сегодня будут подведены результаты избирательной компании. По предварительным данным, с большим отрывом побеждает партия «Дравида Муннетра Кажагам», которую возглавляет политик с необычным именем. Ему его дал отец, который не раз был министром в нескольких правительствах. Индийский Сталин родился в 1953 году, когда его тезка в Советском Союзе умер. В одном из интервью он рассказал, как посещал СССР в 1989 году. «Когда я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать свое имя. Когда я сказал «Сталин», многие люди в аэропорту начали смотреть на меня. Проверяя паспорт, чиновник задал несколько вопросов, прежде чем меня впустили», – рассказывал Сталин. При этом он утверждает, что является убежденным демократом.