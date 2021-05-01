На сегодняшний день в стране 240393 человека прошли лечение и 5826 умерли от инфекции COVID-19.

На 1 мая в Молдове подтверждены 251160 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2542 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16087 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1774 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 207 в крайне тяжелом состоянии (35 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).