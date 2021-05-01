Больше половины больных, перенесших инсульт, сталкиваются с тяжелыми последствиями: нарушаются функции рук. Для их восстановления обычно назначают процедуры физиотерапии. Чтобы сделать лечение более эффективным, ученые из Техаса разработали специальный имплант.

Устройство очень маленькое, его размеры не превышают спичечный коробок. Имплант под наркозом вживляют в шею, и он передает в мозг электрические импульсы, возникающие во время тренировки пораженной руки. В процессе такой передачи высвобождаются особые вещества – нейромедиаторы, благодаря чему в мозгу закрепляется алгоритм движения. В комплексе с использованием импланта физиотерапия действует более эффективно и позволяет достигнуть лучшего результата.

Это было подтверждено в ходе испытаний, охвативших сто восемь пациентов, проходящих реабилитацию после инсульта. Одной группе вживили действующий имплант, другой – по сути, макет. Два месяца больные принимали процедуры физиотерапии, а затем в течение еще трех месяцев лечились на дому. По завершении этого срока в первой группе значительное улучшение состояния ощутила почти половина участников, а во второй – лишь четверть, передает телеканал «Доктор».