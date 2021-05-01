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Газета "Кишиневские новости"

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Подросток одновременно со школой окончил колледж

Подросток одновременно со школой окончил колледж
01 мая
20:21 2021
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Пока некоторые школьники жаловались на трудности занятий в режиме онлайн, двенадцатилетний подросток из США сумел за время карантина в течение года пройти четырехлетнюю программу старших классов школы и первой ступени колледжа. Так что документы об окончании сразу двух учебных заведений он получит одновременно.  

Более того, парнишка, с раннего возраста увлекающийся информационными технологиями, уже создал свой стартап. Он направлен на то, чтобы сделать технологии «умного дома» проще и доступнее более широкому кругу людей. В двенадцать лет перед подростком уже открыты многие двери. Предстоит сделать выбор, чему отдать предпочтение: поступлению в университет, работа на родине или за рубежом (предложения уже есть) или поиск гранта для развития стартапа, сообщает rambler.ru.

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