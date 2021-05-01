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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Обнаружена бактерия, очищающая токсичные отходы

Обнаружена бактерия, очищающая токсичные отходы
01 мая
20:11 2021
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Медь – ценный металл, широко используемый при производстве электроники, солнечных батарей и антимикробных покрытий. Но при ее добыче промышленным способом на рудниках образуется большое количество токсичных отвалов, содержащих остаточное количество металла, извлекать которое экономически невыгодно. В результате эти отвалы серьезно загрязняют окружающую среду, в частности, подпочвенные воды, делая их непригодными в питьевых целях и хозяйственной деятельности человека .

Международная группа ученых в составе бразильских и американских специалистов обнаружила на одном из медных рудников Бразилии бактерию, продемонстрировавшую способность извлекать из отвалов чистую медь. Таким образом, токсичность отходов существенно снижается.

Ученым известно о существовании бактерий и грибов, которые умеют выделять из окружающей среды металлы, преобразуя их в различные соединения. А вновь открытая бактерия впервые обнаружила способность извлекать из отходов химически чистую форму металла. Теперь исследователи думают над тем, как заставить бактерию работать в промышленных масштабах. Они также надеются найти другие микроорганизмы, обладающие аналогичными свойствами, сообщает «The academic times».

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